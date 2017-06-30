«Рома» предложила «Аяксу» € 15 млн за Дольберга

«Рома» сделала «Аяксу» конкретное предложение о покупке нападающего Каспера Дольберга, сообщает Mediaset Premium. За 19-летнего датчанина «волки» готовы заплатить € 15 млн, тогда как амстердамцы хотят получить не менее € 20 млн.
Ранее агент Дольберга заявлял, что «Рома» ещё не делала конкретного предложения по трансферу футболиста.
Действующий контракт датчанина с «Аяксом» рассчитан до 2021 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Дольберг забил 16 голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.