«Интер» предложил € 60 млн без учёта бонусов за полузащитника «Ромы» Раджу Найнголлана, сообщает Football Italia. С самим хоккеистом нерадзурри рассчитывают подписать контракт, согласно которому бельгиец будет зарабатывать € 5,5 млн в год и ещё около € 2 млн в качестве бонусов.
Контракт хавбека с «Ромой» действует до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Найнгголана € 45 млн.
В минувшем сезоне Найнголлан провёл 37 матчей в Серии А, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.