В «Реале» не сомневаются, что Роналду останется в клубе

Руководство мадридского «Реала» наконец чувствует себя спокойно относительно будущего нападающего команды Криштиану Роналду в «Королевском клубе», сообщает Marca.
Согласно информации источника, футболист сборной Португалии контактировал с представителями «сливочных» впервые после последних событий, связанных с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. В «Реале» считают, что теперь поводов для беспокойства нет.
Недавно прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду, не исключающий в связи со всем этим смену клубной прописки, сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.