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«ПСЖ» не поместил Верратти на плакаты, посвящённые предсезонному туру в США

30 июня 2017, пятница. 06:54. Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отсутствует на плакатах клуба, посвящённых предстоящему турне по США. На плакатах крупным планом изображены Тьягу Силва, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Адриен Рабио, Лукас Моура и Маркиньос.

Если фотографии не отображаются корректно, их можно посмотреть в «Твиттере» (первое фото, второе фото).

В течение последнего месяца Верратти не раз заявлял о желании покинуть парижский клуб и перебраться в «Барселону», однако «ПСЖ» всё еще отказывается расставаться с итальянским хавбеком. В связи с этим в каталонском клубе начинают рассматривать альтернативные варианты усиления полузащиты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ Марко Верратти Фото
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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