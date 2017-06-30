«ПСЖ» не поместил Верратти на плакаты, посвящённые предсезонному туру в США

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отсутствует на плакатах клуба, посвящённых предстоящему турне по США. На плакатах крупным планом изображены Тьягу Силва, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Адриен Рабио, Лукас Моура и Маркиньос.
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В течение последнего месяца Верратти не раз заявлял о желании покинуть парижский клуб и перебраться в «Барселону», однако «ПСЖ» всё еще отказывается расставаться с итальянским хавбеком. В связи с этим в каталонском клубе начинают рассматривать альтернативные варианты усиления полузащиты.