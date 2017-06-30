Сауль: не намерен менять клубную прописку, многим обязан «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Руководство и тренерский штаб столичного клуба в свою очередь расставаться с футболистом не намерены.
«Вопрос моего будущего? Полагаю, что здесь всё достаточно ясно. Я ни в коем случае не намерен менять клубную прописку. Мне всё нравится в этом клубе, здесь я счастлив. Я многим обязан «Атлетико», — приводит слова Сауля Marca.
Ранее сообщалось, что Саулем заинтересовалась «Барселона» в качестве альтернативы полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, если сине-гранатовым не удастся приобрести итальянского футболиста.