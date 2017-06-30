В. Карвалью: отдали все силы в игре с Чили, но судьбу матча решили пенальти

Полузащитник сборной Португалии Вилльям Карвалью прокомментировал поражение от Чили в полуфинале Кубка конфедераций — 2017 (0:0, 0:3 пен). Вратарь чилийцев Клаудио Браво отбил все три пенальти в послематчевой серии.
«Центр полузащиты — это пульс команды. Мы уходим с гордо поднятой головой. Мы отдали на поле все силы, но судьбу поединка решила серия пенальти», — приводит слова Карвалью официальный сайт ФИФА.
В финале, который состоится 2 июля, чилийцы сыграют в Санкт-Петербурге с командой Германии, а португальцев в тот же день ожидает игра за третье место с мексиканцами на стадионе «Спартак» в Москве.
Браво и ещё 7 вратарей, не пропускавших в серии послематчевых пенальти
Клаудио Браво затащил сборную Чили в финал Кубка конфедераций, не пропустив в серии пенальти ни разу. Вспоминаем других похожих героев.