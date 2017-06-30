Ещенко: сборной России не хватало Зобнина

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций и признался, что не верит в своё возвращение в национальную команду. Подопечные Станислава Черчесова завершили турнир на групповой стадии, одержав одну победу в трёх матчах. Перед стартом Кубка конфедераций команда лишилась полузащитника красно-белых Романа Зобнина, получившего травму.
«Два с половиной матча видел – только второй тайм с мексиканцами пропустил из-за тренировки. Впечатления не радужные, раз команда не вышла.
Зобнина не хватало. Футболист он креативный, способный взять игру на себя. Головин сколько обводок сделал – молодец. А если бы их было несколько таких – может быть, совсем по-другому игра и результат сложились бы.
Думаю, для меня сборная — перевёрнутая страница. Если из чемпионской команды не берут, смысл тешить себя иллюзиями?" — сказал 33-летний игрок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полную версию интервью с Андреем Ещенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.