«Интер» сделал запрос в «Атлетико» по поводу трансфера Хименеса

«Интер» проявляет интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Хосе Марии Хименесу, сообщает AS. Миланский клуб уже обратился к «матрасникам» с просьбой определить статус 22-летнего уругвайца.
В услугах Хименеса также заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист не против сменить клуб, поскольку хочет чаще выходить на поле. Однако руководство мадридского клуба не горит желанием расставаться с Хименесом.
Контракт футболиста с «Атлетико» истекает летом 2018 года.
В сезоне-2016/17 защитник провёл 17 матчей в чемпионате Испании (из них 12 в основном составе), результативными действиями не отметился.