Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своих татуировках и показал самую новую, сделанную в честь победы красно-белых в РФПЛ.
«Бывает, гуляешь в парке с ребёнком – люди подходят, спрашивают: «Что это обозначает? А то? Где делал?» Понятия не имею, сколько у меня их. Не считал. Не знаю, больше ли, чем у Смолова с Мамаевым. Каждый делает то, что хочет, для себя. За количеством никто не гонится.
Тематика разнообразная. Рисунки, надписи. Например, в честь каждой своей команды звезду набиваю. Нанёс чемпионскую татуировку поверх старой, чтобы ярче выглядело. И на видном месте», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ещенко показал татуировку, сделанную в честь чемпионства «Спартака»
Полную версию интервью с Андреем Ещенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.