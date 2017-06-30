«Спартак» и ЦСКА поборются за защитника «Сассуоло» Феррари

Московские «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в услугах защитника «Сассуоло» Джанмарко Феррари, сообщает журналист Альфредо Педула на своём сайте. Главным претендентом на 25-летнего футболиста считаются красно-белые, которых возглавляет Массимо Каррера.
Оба клуба готовы предложить за Феррари около € 12-13 млн.
В минувшем сезоне Феррари выступал на правах аренды за «Кротоне». На счету защитника 37 матчей и 3 гола в Серии А.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к ещё одному игроку «Кротоне» — защитнику Федерико Чеккерини.