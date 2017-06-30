«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Уолкера

«Манчестер Сити» вступил в переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» относительно возможного переезда защитника «шпор» Кайла Уолкера на «Этихад», утверждает Mirror. «Тоттенхэм» готов начать торги за 27-летнего футболиста с цены в £ 50 млн.
Уход Уолкера весьма вероятен, если учесть, что в концовке прошлого сезона у него основательно испортились отношения с главным тренером команды Маурисио Почеттино.
В сезоне-2016/17 Уолкер провёл в АПЛ 33 матча и отметился 5 голевыми передачами. «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» по итогам сезона заняли соответственно 2-е и 3-е места в турнирной таблице и пробились в Лигу чемпионов.