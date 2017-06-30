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«Барселона» заинтересовалась защитником хихонского «Спортинга» Мере

30 июня 2017, пятница. 09:23. Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к защитнику хихонского «Спортинга» Хорхе Мере, сообщает Mundo Deportivo.

Вальверде импонирует игра 20-летнего футболиста. Экс-наставник «Атлетика» из Бильбао считает, что он сможет быть полезен каталонской команде.

Действующий контракт Мере со «Спортингом» в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него в данный момент составляет € 30 млн.

По итогам минувшего сезона Мере принял участие в 31 матче чемпионата Испании, не отметившись голами и результативными передачами.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Теги
Спортинг Хихон ФК Барселона Трансферы
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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