«Барселона» заинтересовалась защитником хихонского «Спортинга» Мере

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к защитнику хихонского «Спортинга» Хорхе Мере, сообщает Mundo Deportivo.
Вальверде импонирует игра 20-летнего футболиста. Экс-наставник «Атлетика» из Бильбао считает, что он сможет быть полезен каталонской команде.
Действующий контракт Мере со «Спортингом» в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него в данный момент составляет € 30 млн.
По итогам минувшего сезона Мере принял участие в 31 матче чемпионата Испании, не отметившись голами и результативными передачами.