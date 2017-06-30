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Ю. Максимов: в России можно играть вполноги, а получать больше, чем в Германии

30 июня 2017, пятница. 09:27. Футбол

Бывший полузащитник «Вердера» и сборной Украины, экс-тренер «Мордовии» Юрий Максимов поделился впечатлениями от полуфинала Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики (4:1), а также оценил уровень Премьер-Лиги.

«Немцы были на голову сильнее. Мексиканцы очнулись на последних секундах, но было поздно. Сразу вспомнились слова Линекера: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы». Класс всё равно проявился даже у молодого состава, который подпирает основу. Этих парней я бы не назвал второй сборной Германии.

От латиноамериканцев ожидал большего. Когда противник забил два быстрых гола, им надо было перестраивать игру, идти отыгрываться. Однако обошлось без неожиданностей. Любопытно было бы посмотреть, как немцы отыгрывались бы с 0:2.

Что поражение мексиканцев говорит об уровне уступившей им сборной России? По-моему, в РФПЛ футболисты получают деньги практически ни за что, поэтому единицы выступают за границей, где такие миллионы надо зарабатывать. В России можно играть вполноги, а получать всё равно больше, чем в Германии. В прошлом матче ошибся Акинфеев, сколько он ошибался в Лиге чемпионов? Почему бы не попробовать других кандидатов? Из вратарей больше нравится Александр Беленов. Надо уже признать, что есть футболисты перспективнее и моложе, и надо их просто подтягивать в сборную», – цитирует Максимова «Спорт-экспресс».

Германия — Мексика — 4:1. Видеообзор полуфинального матча Кубка конфедераций
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Юрий Максимов РФПЛ
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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