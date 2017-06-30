Кан считает, что для конкуренции с «Баварией» можно отменить правило «50+1»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан поделился мнением, каким образом клубы Бундеслиги могли бы эффективнее конкурировать с мюнхенцами. Кан, в частности, считает, что можно было бы отменить правило «50+1». Согласно этому правилу 50 процентов плюс одна акция клуба должны принадлежать его членам, что не позволяет клубам переходить в полную собственность одного лица.
«Возможно, отмена правила «50+1» была бы решением вопроса. Серьёзные инвесторы сами по себе не представляют собой ничего негативного. Они заинтересованы в том, чтобы сделать команду действительно сильнее. В последнее время я часто задавался вопросом, как можно сделать конкуренцию за титул чемпиона страны серьёзнее с тремя-четырьмя сильными клубами», — цитирует Кана Die Welt.