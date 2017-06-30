Сересо: никогда не думал, что Гризманн может покинуть «Атлетико»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отметил, что никогда не сомневался в лояльности нападающего Антуана Гризманна к клубу. По ходу и после минувшего сезона СМИ неоднократно писали, что футболист сборной Франции близок к переходу в другой клуб. При этом, в частности, назывался «Манчестер Юнайтед». Тем не менее Гризманн продлил контракт с испанским клубом до лета 2022 года.
«Я никогда не думал, что Гризманн мог бы покинуть «Атлетико», — приводит слова Сересо Onda Cero.
Говоря о неудачных попытках приобретения игроков, Сересо сказал: «Больше всего я жалею о том, что не смог приобрести Рикельме».
«Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года