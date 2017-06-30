Педро: «Барселона» теряет основы своей философии

Бывший нападающий «Барселоны» Педро Родригес, защищающий ныне цвета лондонского «Челси», раскритиковал каталонский клуб. Критика Педро, в частности, касается отношения руководства клуба к его воспитанникам.
«Барселона» теряет основы своей философии. В последние годы многие футболисты вынуждены были покинуть «Барселону» и искать счастья в других клубах», — приводит слова футболиста сборной Испании Cadena Ser.
Педро покинул стан сине-гранатовых после сезона-2014/15, считая, что в этом клубе у него нет перспектив и надежд на соответствующую игровую практику.
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