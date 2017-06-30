Вандерсон провёл первую тренировку в составе «Краснодара»

Нападающий Вандерсон, который 28 июня перешёл в «Краснодар» из «Ред Булл Зальцбург», провёл первую тренировку с «горожанами». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что «Краснодар» заплатил за 22-летнего футболиста € 8 млн.
Молодой бразилец, серьёзно не тренировавшийся, пока шли переговоры между клубами, лишь половину двухчасового занятия занимался в общей группе, а потом отправился навёрстывать упущенное под началом тренера по физподготовке Николае Русу.
Видео также можно посмотреть на официальном канале «Краснодара» в YouTube.
Источник: «Краснодар» приобрёл Вандерсона у «Ред Булл Зальцбург» за € 8 млн