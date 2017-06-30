Беллети: мы не можем говорить, что Верратти – идеальная замена Хави

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти поделился мнением об игровых качествах и перспективах полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в каталонском клубе, если он будет приобретён им. Испанский гранд в данный момент продолжает прилагать усилия к тому, чтобы купить трансферный лист итальянского футболиста. Сам Беллети считает, что Верратти не следует сравнивать с экс-хавбеком «Барселоны» Хави Эрнандесом.
«Я нечасто слежу за игрой Верратти, но у него есть игровые качества для того, чтобы адаптироваться к игре Вальверде и стилю «Барселоны». Mы не можем говорить, что Верратти – идеальная замена Хави. Это не идёт на благо игроку, который готовится пополнить ряды команды. У каждого своя манера игры», — цитирует Беллетти Mundo Deportivo.