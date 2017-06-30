«Шинник» первые домашние матчи проведёт в одном из посёлков Костромской области

29 июня стадион «Урожай» в посёлке Караваево Костромской области посетила комиссия Российского футбольного союза и ФНЛ. Во время визита состоялись встречи с руководством спорткомплекса и «Шинника», а также с представителями УМВД России по Костромской области.
В ходе общения были обсуждены многочисленные организационные вопросы по проведению матчей на уровне, соответствующем требованиям ФНЛ. По результатам инспектирования стадион «Урожай» с условием устранения недоделок допущен для проведения игр в рамках турнира первого дивизиона, сообщает пресс-служба ярославского клуба.
Таким образом, «Шинник» первые домашние матчи ФНЛ будет играть на стадионе «Урожай» в посёлке Караваево Костромской области. Первый поединок на новом месте пройдёт 8 июля с «Зенитом-2». В настоящее время в Ярославле началась реконструкция стадионов города к чемпионату мира по футболу — 2018.