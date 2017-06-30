Главный тренер сборной Бразилии: игра со сборной России определённо случится

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказал уверенность, что товарищеский матч с командой России состоится. Ранее стало известно, что бразильцы хотят сыграть именно в России, чтобы как можно лучше адаптироваться к климату и российской культуре в преддверии чемпионата мира — 2018. Товарищеский матч может состояться в ноябре этого года или в марте 2018 года.
«Был вариант сначала сыграть товарищеский матч с аргентинцами в Австралии, а потом лететь в Россию. Но я сделал запрос, чтобы этого не случилось. Мы бы сначала летели 12 часов в Австралию, потом около 24 часов в Россию и ещё не представляю сколько времени возвращались бы. У меня просто не осталось бы времени тренировать команду. Из-за логистики мы решили поступить иначе. Тем не менее игра со сборной России определённо случится», — сказал Тите в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полностью интервью с Тите читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.