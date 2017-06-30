Переговоры «ПСЖ» и Мотты по новому контракту сорвались, игрок покинет команду

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта покинет команду, контракт с которой истекает 30 июня. В начале месяца стороны договорились об однолетнем соглашении, после чего 34-летний футболист должен был возглавить юниорскую команду.
Накануне стороны должны были расставить все точки над «i», но что-то пошло не так. L’Equipe пишет, что руководство решило изменить ранее обговорённые условия. Мотту это не устроило, и игрок решил вернуться в Барселону, где проводил отпуск.
«На 90% всё решено. Завтра закончится приключение Мотты в «ПСЖ». Невероятные вещи произошли», — сказал агент Алессандро Канови.
Тьяго Мотта играл в «ПСЖ» с 2012 года.