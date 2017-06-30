Президент «Бетиса»: если «Реал» хочет Себальоса, пусть платит € 15 млн

Президент «Бетиса» Анхель Аро отметил, что его клуб может согласиться на переход полузащитника Даниеля Себальоса в мадридский «Реал». Однако Аро подчеркнул, что «Королевский клуб» в обязательном порядке должен заплатить сумму трансферной компенсации за футболиста.
«Если «Реал» хочет Себальоса, пусть платит € 15 млн. Такова сумма отступных за игрока. Ничего другого мы не примем», — приводит слова Аро Cope.
Ранее сообщалось, что Себальос стёр со своей страницы в социальной сети «Твиттер» некоторые записи о «Барселоне» и нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.