Киммих считает, что ему нечего доказывать в «Баварии» Анчелотти

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих в очередной раз отметил, что намерен в следующем сезоне играть намного больше, чем в последнем. Футболист сборной Германии подчеркнул, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отлично знает его как футболиста.
«Для меня не идёт речь о том, чтобы что-то доказывать Анчелотти. Тренер знает, на что я способен», — приводит слова Киммиха tz.
Относительно того, что Анчелотти может использовать его на левом фланге обороны вместо повесившего бутсы на гвоздь Филиппа Лама, игрок сказал: «Филипп – абсолютная легенда. Естественно, можно ориентироваться на таких футболистов».
По итогам последнего сезона Киммих принял участие в 27 матчах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе в 15 играх. Он стал автором 6 голов и 1 результативной передачи. В «Баварию» Киммих перешёл в 2015 году из «РБ Лейпциг».