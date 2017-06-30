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На матче Германия — Мексика доля немецких болельщиков составила 7,3%

30 июня 2017, пятница. 12:03. Футбол

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

29 июня 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся второй полуфинальный матч в рамках Кубка конфедераций. Сборная Германии обыграла сборную Мексики со счётом 4:1.

Игру посетили 37 923 зрителя. По оценкам аналитиков компании oneFactor на втором поединке 1/2 финала доля россиян, посетивших матч, равна 87%. Болельщики из Германии и Мексики составили 12% от всех зрителей.

Очаровательные болельщицы — в фотообзоре Германия — Мексика
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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