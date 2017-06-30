Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» выкупил у «Манчестер Сити» права на Муя

Полузащитник Аарон Муй покинул «Манчестер Сити». 26-летний футболист продолжит карьеру в «Хаддерсфилд Таун», в составе которого в прошлом сезоне играл на правах аренды.
«Хаддерсфилд» занял в Чемпионшипе 5-е место и пробился в Премьер-лигу через плей-офф. 30 июня стало известно, что руководство выкупило права на полузащитника.
Аарон Муй обошёлся «Хаддерсфилду» в £ 10 млн (€ 11,3 млн). Об этом говорится на официальном сайте клуба. Это самый дорогой трансфер в истории команды. Контракт с австралийским хавбеком рассчитан до 2020 года, с возможностью продления ещё на сезон.
Фото новичка также доступно в «Твиттере».