Жигулёв: на сборе у «Краснодара» есть всё, что надо для качественной подготовки

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал об условиях на сборе, который «горожане» в настоящее время проводят в Австрии.
«У нас прекрасные условия для работы – комфортабельный отель, расположенные очень близко от него хорошие поля, тренажёрный зал. Есть всё, что надо для качественной подготовки к сезону. Сейчас я чувствую себя физически уже гораздо лучше, чем пару недель назад, – всё-таки мы хорошо поработали на первом сборе.
Теперь нужно получить игровую практику в спаррингах. Мы все с нетерпением ждём матчей, тем более что все соперники у нас будут очень интересные – чемпионы своих стран. Думаю, игры получатся интересными и для нас, и для болельщиков", — цитирует хавбека пресс-служба «быков».