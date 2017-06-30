«Спартак» официально объявил об уходе Маурисио

30 июня истёк срок соглашения между «Спартаком» и «Лацио» об аренде бразильского защитника Маурисио. Игрок продолжит карьеру в итальянской Серии А.
28-летний футболист перешёл в «Спартак» на правах аренды в августе 2016 года. В минувшем сезоне Маурисио провёл за столичную команду 11 игр, забил один мяч и стал чемпионом России.
«Спартак» благодарит Маурисио за время, проведённое с красно-белыми, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте столичной команды.
Маурисио: я абсолютный профессионал, а «Спартак» вот так со мной обошёлся