Арбитр Карасёв будет работать на матче 1-го тура ФНЛ «Динамо» Спб — «Енисей»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 1-го тура Футбольной национальной лиги, которые пройдут 8 июля. Встречу «Динамо СПб» — «Енисей» будет судить 38-летний арбитр ФИФА Сергей Карасёв из Москвы, сообщает пресс-служба лиги.
1-й тур
«Олимпиец» – «Авангард»: Виталий Мешков (Дмитров) – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Анатолий Жарков (Москва); делегат – Яков Брегман (Москва).
«Крылья Советов» – «Луч-Энергия»: Евгений Кукуляк (Калуга) – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Валерий Шавейко (Москва); делегат – Сергей Гуторенко (Москва).
«Томь» – «Кубань»: Владимир Москалёв (Воронеж) – Сергей Суховерхов (Воронеж), Николай Ерёмин (Москва); инспектор – Олег Лонский (Смоленск); делегат – Илья Рабин (Московская область).
«Химки» – «Ротор»: Николай Волошин (Смоленск) – Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва); делегат – Юрий Ключников (Москва).
«Волгарь» – «Факел»: Павел Кукуян (Сочи) – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); инспектор – Игорь Захаров (Москва); делегат – Алексей Харьков (Москва).
«Шинник» – «Зенит-2»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Михаил Веселовский (Москва); делегат – Юрий Кузнецов (Москва).
«Динамо» СПб – «Енисей»: Сергей Карасёв (Москва) – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург).
«Тюмень» – «Балтика»: Алексей Матюнин (Москва) – Дмитрий Сафьян (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Андрей Иванов (Кострома); делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
«Сибирь» – «Спартак-2»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Юрий Князев (Рыльск); делегат – Вадим Ильин (Москва).
«Оренбург» – «Тамбов»: Евгений Турбин (Дмитров) – Андрей Болотенков (Москва), Александр Богданов (Верея); инспектор – Александр Костин (Москва); делегат – Пётр Петухов (Москва).