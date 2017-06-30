Полузащитник Костюков продлил контракт с «Амкаром»

25-летний полузащитник Михаил Костюков заключил новое соглашение с «Амкаром» — оно рассчитано на три года. Футболист перешёл в пермский клуб прошлым летом, на его счету – 19 матчей, сыгранных за красно-чёрных в РФПЛ, и два забитых мяча.
«Миша заслужил этот контракт. Насколько я знаю, его прошлогодний трансфер в «Амкар» удивил некоторых специалистов. Но жизнь показала, что мы точно оценили его футбольные перспективы, а Миша подкрепил их человеческими качествами – трудолюбием, желанием расти и умением работать в команде. Из малоизвестного игрока ФНЛ он всего за год превратился в футболиста уровня Премьер-Лиги, который, я не сомневаюсь, ещё прибавит.
Миша может сыграть на нескольких позициях и на каждой принести команде немалую пользу. Надеюсь, за эти три года он станет заметной фигурой в РФПЛ и порадует наших болельщиков хорошим футболом!" — цитирует исполнительного директора клуба Дениса Маслова пресс-служба «Амкара».