«Халл Сити» Слуцкого проведёт контрольный поединок с «Бенфикой»

Определился последний соперник «Халл Сити» в рамках предсезонного сбора. Ранее были названы три команды, против которых сыграют подопечные Леонида Слуцкого.

Как сообщает пресс-служба клуба, очередным соперником «тигров» станет лиссабонская «Бенфика». Матч состоится 22 июля на стадионе «Алгарве» в Португалии.

15 июля команда сыграет с клубом «Оксфорд Юнайтед», а 18 июля – с «Бристоль Роверс». Последний контрольный матч «Халл Сити» проведёт 25 июля с «Нантом». «Тигры» примут французский клуб на своём запасном стадионе.