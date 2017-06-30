Сарсания: на данный момент Лодыгин – вратарь номер один в «Зените»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что Юрий Лодыгин в настоящее время является основным вратарём петербургской команды. Ранее сообщалось, что Лодыгин может перейти в ПАОК.
«Лодыгин близок к уходу? Нет, такой информации нет, я не могу подтвердить. На данный момент Лодыгин – вратарь номер один в «Зените». Лунёв и Кержаков ещё не приступали к занятиям в общей группе, потому Лодыгин – основной вратарь сейчас.
Правда ли, что отказались от кандидатуры Маноласа? Ну, здесь, как говорится, ноу комментс. Ничего не могу сказать», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.