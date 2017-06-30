«Спартак» провёл тренировку в Филлахе

Московский «Спартак» продолжает подготовку к новому сезону. Утром 30 июня подопечные Массимо Карреры провели тренировку в Филлахе, где находится команда. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Перед началом занятия игроки и тренеры поздравили с 35-м днём рождения тренера по физподготовке Хавьера Нойя Сальсеса.
1 июля «Спартак» проведёт первый спарринг на австрийском сборе (начало в 18:30 мск), а в воскресенье получит выходной. В этот же день ожидается прибытие в Филлах пятёрки российских «сборников»: Георгия Джикии, Ильи Кутепова, Дмитрия Комбарова, Александра Самедова и Дениса Глушакова.
Видео с тренировки также можно посмотреть на «Чемпионате».