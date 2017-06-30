ВЦИОМ: в матчах сборной РФ зрителям больше всего запомнилась игра Акинфеева

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на официальном сайте представил данные исследования, приуроченного к Кубку конфедераций, проходящему в России.
Зрителями телетрансляций, по данным за 27-28 июня, являлись 32% россиян (среди мужчин – 40%, среди постоянных футбольных болельщиков и интересующихся футболом время от времени – свыше 50%), в том числе 9% сказали, что смотрят все игры, 23% — только матчи с участием национальной сборной. По итогам матчей с участием российской команды зрителям больше всего запомнилась игра Игоря Акинфеева (его отметили 12%).
Следить за финальной игрой Кубка планируют около трети всех опрошенных (35%), среди мужчин – 41%, среди самых активных болельщиков – более 90%. Победу россияне, следившие за всеми или частью игр международного футбольного турнира, чаще всего пророчили сборной Португалии (24%), как стало известно позднее, выбывшей из борьбы за Кубок. Первое место Германии предсказывали 19%.
Значимость проведения масштабных спортивных соревнований, подобных Кубку конфедераций по футболу, в целом признаётся большинством россиян. Так, 42% согласны с тем мнением, что подобные мероприятия повышают статус России на мировой арене, 39% — что это является толчком для строительства новых стадионов, улучшения инфраструктуры городов — хозяев соревнований. Наиболее веским аргументом против является указание на наличие других проблем, требующих финансирования, — об этом говорят 22% (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).