«Зенит» вместо Маноласа может пригласить Мурильо и предложит за него € 15 млн

Защитник «Интера» Джейсон Мурильо по-прежнему интересен «Зениту». В начале июня стало известно, что сине-бело-голубые готовы побороться за колумбийского футболиста.
La Stampa сообщает, что после сорвавшегося перехода защитника «Ромы» Костаса Маноласа «Зенит» вновь обратил свой взор на Мурильо. За 25-летнего футболиста питерцы готовы заплатить € 15 млн. Отметим, что в 2015 году миланцы заплатили «Гранаде» за Мурильо € 8 млн.
Ранее сообщалось, что «Зениту» также интересен полузащитник нерадзурри Марсело Брозович.
«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо