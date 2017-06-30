Алексис сообщил, что определился со своим будущим

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес знает, где продолжит карьеру. Контракт футболиста с «канонирами» действует до лета 2018 года, а новый пока не продлён. Санчес находится в России на Кубке конфедераций и может поделиться своими планами уже после турнира.
«Сейчас я сосредоточен на Кубке конфедераций. Когда турнир закончится, я решу, останусь или нет. Хотя со своим будущим я уже определился, но пока не могу ничего сказать», — цитирует Алексиса Goal.
Ранее сообщалось, что 28-летний чилиец интересен «Баварии». Мюнхенцы готовы предложить Алексису Санчесу оклад в € 470 тыс. в неделю.
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