«СКА-Хабаровск» обыграл в товарищеском матче корейский клуб

Сегодня дебютант Российской футбольной Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» провёл выездной товарищеский матч с корейским клубом «Тэджон Ситизен», выступающим в К-Лиге (высший дивизион Южной Кореи).
На 20-й минуте дальневосточники пропустили первыми, однако смогли отыграться, а в концовке встречи вырвать победу. На 63-й минуте Руслан Корян отличился с 11-метровой отметки, а за три минуты до финального свистка Александр Максименко принёс победу «СКА-Хабаровску».
В Хабаровск подопечные Алексея Поддубского вернутся 2 июля, чтобы продолжить подготовку к сезону.