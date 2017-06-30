«Бавария» впервые подписала контракт с южнокорейским футболистом. Им стал 17-летний Ён Ву Чон, который является воспитанником «Инчхон Юнайтед».
Контракт с Ён Ву Чоном рассчитан до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. К «Баварии» новичок присоединится 1 января 2018 года.
Ён Ву Чон является атакующим игроком. Южнокорейский футболист будет выступать за «Баварию» в возрастной группе до 19 лет.
В Мюнхен Ён Ву Чон прибыл вместе с семьёй, после чего прошёл медицинское обследование и подписал контракт.
«Бавария» впервые подписала контракт с южнокорейским футболистом
Фото: fcbayern.com
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