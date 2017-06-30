«Монако» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

Чемпион Франции «Монако» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18 от фирмы Nike. Об этом говорится на сайте клуба.
Новая домашняя экипировка представлена в традиционных красно-белых цветах. На сей раз рукава полностью выполнены в красном цвете. V-образный воротник имеет золотую полосу на спине.
На футболке с обеих сторон имеется белая полоса, которая при движении игрока создаёт максимальную вентиляцию. Гетры белого цвета, с золотой графикой сзади. Также на рукав нанесён логотип в честь чемпионства «Монако» в сезоне-2016/17.
Форма поступит в продажу 1 июля.
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