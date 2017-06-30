Агент Баделя: информация про предложение «Спартака» — пока только слухи

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
«Пишут и про „Спартак“, и про „Зенит“. У Баделя каждый день новая команда, если верить всем новостям. Так что информация про предложение „Спартака“ — пока только слухи», — сказал Йоксимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Контракт 28-летнего хорвата с «Фиорентиной» действует до лета 2018 года.
Агент: предложение от «Зенита» по Баделю не поступало