Метро Петербурга будет работать всю ночь в день финала Кубка конфедераций

В ночь со 2 на 3 июля метрополитен Санкт-Петербурга будет работать всю ночь без перерыва, сообщает Piter.tv.
Подземка будет работать всю ночь, чтобы развести всех болельщиков финального матча Кубка конфедераций.
Для пассажиров будут работать все станции, но не все входы на них. По одному вестибюлю закроют на станциях «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Московская», «Невский проспект» и «Девяткино». Полностью закроют «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевскую» и «Спасскую». Но на них можно будет пройти через соседние станции.
В финале Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля встретятся сборные Чили и Германии. Начало матча — в 21:00 мск.