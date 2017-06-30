Защитник «Утрехта» был доставлен в больницу после того, как его сбил скутер

Защитник голландского «Утрехта» Рамон Леувин был доставлен в больницу после инцидента, произошедшего рядом с тренировочным полем команды.
Как сообщает FourFourTwo, 29-летнего футболиста в пятницу сбил скутер. Леувин был доставлен в госпиталь для оказания помощи, но информации о его состоянии нет.
Футболисты «Утрехта» и болельщики клуба задержали водителя скутера после того, как он пытался покинуть место происшествия.
В прошлом сезоне Леувин провёл за «Утрехт» 40 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.
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