«Халл Сити» Слуцкого объявил о подписании контракта с 18-летним валлийцем

Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своём официальном сайте объявил о переходе молодого нападающего.
Состав «тигров» пополнил 18-летний валлийский форвард Лиам Эдвардс. Контракт с игроком рассчитан на один год и предусматривает возможность продления ещё на год.
Эдвардс с декабря 2013 года находился в структуре «Суонси Сити» и провёл три матча за сборную Уэльса U17.
Фотографию можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Халл Сити».
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