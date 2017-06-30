Тренер сборной Бразилии: впечатлён чилийцами, у них самая сильная команда на КК

Главный тренер сборной Бразилии Тите в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером поделился впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.
«Мне у вас нравится. Этакий предмундиаль. Атмосфера классная, отсюда и градус ответственности на игроках. Во многом поэтому я и приехал сюда.
Впечатлён чилийцами. Считаю, что у них самая сильная команда на турнире. Сужу по истории команды, по опыту футболистов, которые уже долго выступают вместе. У них есть тактический дизайн, который сохранился после победы на Кубке Америки», — поведал наставник пентакампеонов.
Тренер сборной Бразилии: мы ходим на матчи РФПЛ, чтобы следить за Жулиано
Главный тренер сборной Бразилии Тите дал интервью «Чемпионату» – о Жулиано, Кубке конфедераций и товарищеском матче Россия – Бразилия.