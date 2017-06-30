Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо примет участие в торжественной церемонии закрытия Кубка конфедераций—2017, которая начнётся за 45 минут до стартового свистка финального матча Чили – Германия (2 июля).
Роналдо, являющийся одним из самых известных победителей Кубка конфедераций, вынесет на стадион «Санкт-Петербург» трофей, за который поборются команды.
«Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но ещё более важно приехать в Россию и увидеть, что всё здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что в следующем году ваша страна проведёт великолепный чемпионат мира», — сказал Роналдо.
Участие в торжественной церемонии закрытия примут почти 1,5 тыс. человек, включая музыкантов, танцоров из разных стран и акробатов.
Режиссёр-постановщик шоу Феликс Михайлов считает, что церемонии открытия и закрытия сделаны в формате, которых ещё никогда не было на Кубках конфедераций. «Это будет запоминающееся и мощное шоу, и мы очень хотим, чтобы люди посмотрели его воочию. Приходите раньше и получите большое удовольствие и заряд отличного настроения, став частью церемонии», — сказал Михайлов.