Попов: мне кажется, месяцев через шесть Каррера заговорит на русском

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о влиянии правильного питания на игроков, рассказал об ожиданиях от следующего сезона, а также выразил мнение, что главный тренер команды итальянец Массимо Каррера в скором времени может заговорить на русском языке.
«Почувствовали ли игроки положительный эффект от изменения рациона после того, как в клубе появились новые люди, отвечающие за кухню? 100%, что почувствовали. Это стоит отнести к разряду плюсов. Стали кушать как надо, появилось профессиональное питание для футболистов. У нас берут кровь, после чего становится ясно, кому надо добавлять мышечную массу, кому надо сбросить пару лишних килограммов. Все видели, что мы двигались во время чемпионата хорошо, было мало травм. Всё это во многом происходит из-за правильного питания. И мы к этому относимся очень положительно. Нам нравится.
Что бы хотел пожелать себе в следующем сезоне? Выиграть чемпионат России, Кубок и Суперкубок. Ну и, конечно, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. О каком титуле мечтал больше всего? Я мечтал о титуле со «Спартаком». Сейчас, как я уже только что сказал, мечтаю, чтобы все награды из российского футбола были в моей коллекции.
Думаю, что «Спартак» способен выступить удачно на трёх фронтах. Наш тренер — амбициозный человек, мы тоже, поэтому будем пытаться в Лиге чемпионов добиться второго места, а не третьего. Тяжело будет, но команда показала в прошлом сезоне, что может решать самые серьёзные задачи. Нам нужны ещё два-три футболиста для усиления, чтобы всё было хорошо.
Продвигаются ли познания Карреры в русском языке? Я думаю, что дела в плане учебы у тренера продвигаются. Мне кажется, месяцев через шесть Каррера заговорит на русском», — цитирует Попова Bobsoccer.