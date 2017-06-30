Форвард «Реала» Мариано перешёл в «Лион»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас Мехия продолжит карьеру в «Лионе», сообщает пресс-служба французского клуба. О деталях трансфера 23-летнего доминиканского футболиста пока не известно.
«Мариано был одним из приоритетов для «Лиона» на трансферном рынке. Очень рад, что он теперь с нами», — прокомментировал переход игрока президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.
«Очень рад быть здесь, в таком великом клубе», — сказал Мариано.
По итогам последнего сезона Мариано принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 1 результативной передачи. Его контракт с «Реалом» в силе до лета 2021 года.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Лиона».