«Милан» объявил о переходе Борини

«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Сандерленда» нападающего Фабио Борини.
Россонери арендовали 26-летнего итальянского форварда у английского клуба с обязательством выкупа.
Борини в прошлом сезоне провёл 24 матча в английской Премьер-лиге и забил всего два мяча.
Ранее нападающий выступал за «Ливерпуль», «Рому», «Челси» и «Суонси Сити». В активе Борини один матч за сборную Италии.
Фотографии, посвящённые подписанию контракта с Фабио Борини, можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Милана».
Борини: я счастлив находиться в Милане