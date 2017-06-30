«Рубин» спросил разрешение у певца Маликова использовать его песню в видеоролике

Казанский «Рубин» в «Твиттере» обратился к певцу Дмитрию Маликову по поводу возможности использования его песни под названием «С чистого листа» в видеоролике о возвращении в клуб главного тренера Курбана Бердыева, посвящённом новому сезону-2017/18.
«Рекламный ролик для нового сезона готов. Дмитрий Маликов, разрешите самобытному казанскому клубу использовать данную музыкальную композицию?» — говорится в сообщении казанского клуба с обращением к Маликову в «Твиттере».
Бердыев работал главным тренером «Рубина» с 2001 по 2013 год, а нынешним летом снова вернулся в клуб в качестве наставника команды.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рубина».