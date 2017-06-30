Миллер: в стадионе «Санкт-Петербург» не нравится то, что ему завидуют

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ответил на вопрос о том, что ему меньше всего нравится в стадионе «Санкт-Петербург», назвав завистников и критиков объекта. По мнению топ-менеджера, множество критических выпадов в адрес арены может быть обусловлено именно завистью.
«Не нравится то, что завидуют», — цитирует управленца «Экономика сегодня».
Стадион «Санкт-Петербург» является главной ареной Кубка конфедераций — 2017 в России, и 2 июля на нём пройдёт финальный матч турнира между сборными Чили и Германии.
«Зенит» продаёт абонементы и на стадион «Санкт-Петербург», и на «Петровский»