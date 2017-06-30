Миллер: хочу сыграть против губернатора Петербурга на новом стадионе «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, против кого ему бы хотелось сыграть в футбол.
«Пусть и нечасто, но поиграть в футбол удаётся. В команде играют близкие коллеги по работе. Иногда удаётся сыграть с командами губернаторов отдельных регионов. Мы часто ездим в регионы, проводим совещания, ведём газификацию — и иногда возможность сыграть с губернаторскими командами предоставляется. Против кого хотелось бы сыграть? Против губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича на новом футбольном стадионе „Зенита“, — сказал Миллер.
Миллер: в стадионе «Санкт-Петербург» не нравится то, что ему завидуют