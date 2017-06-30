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Миллер: хочу сыграть против губернатора Петербурга на новом стадионе «Зенита»

30 июня 2017, пятница. 19:22. Футбол

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, против кого ему бы хотелось сыграть в футбол.

«Пусть и нечасто, но поиграть в футбол удаётся. В команде играют близкие коллеги по работе. Иногда удаётся сыграть с командами губернаторов отдельных регионов. Мы часто ездим в регионы, проводим совещания, ведём газификацию — и иногда возможность сыграть с губернаторскими командами предоставляется. Против кого хотелось бы сыграть? Против губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича на новом футбольном стадионе „Зенита“, — сказал Миллер.

Миллер: в стадионе «Санкт-Петербург» не нравится то, что ему завидуют
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Алексей Миллер Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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